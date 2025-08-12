Две тысячи милиционеров обеспечат порядок в День независимости в Джалал-Абаде

В Джалал-Абаде на государственном уровне отметят День независимости страны, где порядок и общественную безопасность обеспечивать будут порядка 2 тысяч милиционеров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что заместитель главы МВД Октябрь Урмамбетов проверил готовность милиционеров Джалал-Абадской области к празднованию Дня независимости.

«В рамках праздничных мероприятий планируется открытие нескольких крупных социальных и инфраструктурных объектов. Октябрь Урмамбетов проверил меры безопасности в регионе и дал сотрудникам ряд важных поручений. Он подчеркнул, что во время торжеств каждый сотрудник обязан добросовестно исполнять свои обязанности и обеспечивать общественный порядок на закрепленной за ним территории. Кроме того, поручил быть бдительными в местах массового скопления людей, предотвращать правонарушения и своевременно информировать руководство о текущей ситуации», — говорится в сообщении.

Праздничное мероприятие и подготовка к нему пройдут с 30 августа по 1 сентября. Милиционеры будут нести усиленную службу.