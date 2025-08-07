Снос домов: мэр Бишкека объяснил, как собирается решать проблему

Мэр столицы Айбек Джунушалиев предложил руководству страны меры по решению жилищных вопросов граждан, чьи дома подпадают под снос из-за несоответствия требованиям законодательства. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

По словам градоначальника, инициатива предусматривает выделение муниципальных земельных участков для строительства многоквартирных домов, формирование прозрачной очереди и гибкие условия ипотечного кредитования. Предложение уже поддержано на высоком уровне и частично реализуется.

Так, 18 гражданам, чьи дома были снесены в ходе реконструкции северной объездной дороги, предоставлены квартиры через Государственную ипотечную компанию. Еще для 13 семей ведется оформление аналогичной поддержки.

«Наша общая задача — не просто навести порядок, а обеспечить справедливый подход. Президент Садыр Жапаров ясно обозначил приоритет: у каждой кыргызстанской семьи должен быть дом. Мы действуем в рамках этой задачи», — отметил Айбек Джунушалиев.

Он подчеркнул, что многие постройки возводились на землях сельхозназначения, что противоречит нормам. Однако мэрия прилагает усилия для индивидуального подхода к каждому случаю, чтобы никто не остался без жилья.

С начала года (январь-июль 2025 года) в Бишкеке демонтировано более 6,3 тысячи объектов, освобождено свыше 80 тысяч квадратных метров муниципальной земли. Это не включает добровольный снос со стороны самих владельцев.