Общество

В Центре онкологии рассказали, на что направят выделенные 10 миллионов сомов

На выделенные кабинетом министров 10,1 миллиона сомов в Национальном центре онкологии и гематологии отремонтируют отделение онкогинекологии. Об этом 24.kg сообщил директор медучреждения Нурбек Букуев.

По его словам, эти средства «возвращенные» — в центре некоторые помещения сдаются в аренду, и Госагентство по управлению государственным имуществом вернуло определенную часть суммы.

«Отделение онкогинекологии, рассчитанное на 40 коек, находится в плачевном состоянии. Оно в настоящее время пустует — пациентов и сотрудников ранее перевели в другое отделение. Постараемся провести ремонтные работы в самые кратчайшие сроки — 2-3 месяца максимум», — сказал Нурбек Букуев.

Напомним, решение о выделении денег принято в целях создания комфортных и безопасных условий пребывания пациентов, а также повышения эффективности медицинского обслуживания в НЦОГ.
