Общество

Россия ввела новые пошлины за получение иностранцами миграционных услуг

В Налоговый кодекс России внесли изменения, по которым с 1 сентября 2025 года введут новые государственные пошлины за получение иностранными гражданами, в том числе кыргызстанцами, миграционных услуг. Об этом сообщило Министерство иностранных дел КР.

По его данным, государственные пошлины устанавливаются в следующих размерах:

  • за постановку иностранного гражданина в России на учет по месту пребывания (при подаче уведомления о прибытии иностранца в место пребывания) — в размере 500 рублей. Данная пошлина не распространяется на участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранцев в период пребывания в Московском регионе посредством доступа к геолокации мобильного устройства;
  • за продление срока временного пребывания иностранного гражданина в России (при проставлении печати на миграционной карте) — в размере 1 тысяча рублей.

Министерство рекомендует гражданам Кыргызской Республики, пребывающим в РФ, ознакомиться с указанными тарифами государственных пошлин и учесть их при посещении миграционных органов.
