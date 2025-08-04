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Общество

Муниципальная инспекция Бишкека представила новую форму и расширяет штат

В мэрии Бишкека состоялось официальное представление новой ведомственной формы сотрудников муниципальной инспекции. На мероприятии с участием мэра столицы продемонстрированы парадная, летняя и осенняя формы нового образца.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новая униформа выполнена в черном цвете с темно-зелеными лампасами, дополнена серой рубашкой и фуражкой со знаком муниципальной инспекции. По словам Айбека Джунушалиева, обновленная форма направлена на повышение статуса и узнаваемости инспекторов, а также отражает специфику их работы.

В ближайшее время численность сотрудников увеличится с 80 до 105 человек. Для повышения мобильности планируется оснащение автотранспортом кыргызского производства марки Chevrolet. Кроме того, инспекторы получили современные технические средства, включая body-камеры.

Муниципальная инспекция выполняет широкий спектр задач — от борьбы с незаконной торговлей и контроля санитарного состояния до мониторинга состояния фасадов, тротуаров и городского благоустройства.

За первые семь месяцев 2025 года проверено почти 20 тысяч хозяйствующих субъектов, составлено более 6,7 тысячи протоколов на сумму свыше 53 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338437/
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