Муниципальная инспекция Бишкека представила новую форму и расширяет штат

В мэрии Бишкека состоялось официальное представление новой ведомственной формы сотрудников муниципальной инспекции. На мероприятии с участием мэра столицы продемонстрированы парадная, летняя и осенняя формы нового образца.
В ближайшее время численность сотрудников увеличится с 80 до 105 человек. Для повышения мобильности планируется оснащение автотранспортом кыргызского производства марки Chevrolet. Кроме того, инспекторы получили современные технические средства, включая body-камеры.
Муниципальная инспекция выполняет широкий спектр задач — от борьбы с незаконной торговлей и контроля санитарного состояния до мониторинга состояния фасадов, тротуаров и городского благоустройства.
За первые семь месяцев 2025 года проверено почти 20 тысяч хозяйствующих субъектов, составлено более 6,7 тысячи протоколов на сумму свыше 53 миллионов сомов.