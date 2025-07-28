В части Бишкека 30 июля отключат горячую воду

С 30 июля по 6 августа в части Бишкека отключат горячую воду. Об этом сообщил столичный муниципалитет.
Такие меры приняты в связи с переврезкой трубопроводов тепловой магистрали ЗПЗ-I на проспекте Чуй к трубам строящейся насосной станции №3 МП «Бишкектеплосеть» на улице Осмонкула.
Горячее водоснабжение будет ограничено по следующим адресам:
- проспект Чуй, дома № 46, 48, 50, 52, 125, 121, 123 (медресе)
- улица Герцена, дома № 95а, 51
- улица Гоголя, дома № 109, 111, 113, 107
- улица Суюмбаева, дома № 18, 80, 123/1, 73 (РОВД)
- улица Осмонкула, дома № 40б, 36
- улица Киевская, дома № 1б, 2б.
МП «Бишкектеплосеть» информирует горожан о временных неудобствах и рассчитывает на понимание.