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Общество

В части Бишкека 30 июля отключат горячую воду

С 30 июля по 6 августа в части Бишкека отключат горячую воду. Об этом сообщил столичный муниципалитет.

Такие меры приняты в связи с переврезкой трубопроводов тепловой магистрали ЗПЗ-I на проспекте Чуй к трубам строящейся насосной станции №3 МП «Бишкектеплосеть» на улице Осмонкула.

Горячее водоснабжение будет ограничено по следующим адресам:

  • проспект Чуй, дома № 46, 48, 50, 52, 125, 121, 123 (медресе)
  • улица Герцена, дома № 95а, 51
  • улица Гоголя, дома № 109, 111, 113, 107
  • улица Суюмбаева, дома № 18, 80, 123/1, 73 (РОВД)
  • улица Осмонкула, дома № 40б, 36
  • улица Киевская, дома № 1б, 2б.

МП «Бишкектеплосеть» информирует горожан о временных неудобствах и рассчитывает на понимание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337736/
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