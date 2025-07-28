Мэрия Бишкека оштрафовала 10 пассажиров за неуплату проезда в автобусах

Столичный муниципалитет провел рейд в общественном транспорте по проверке оплаты проезда. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По итогам проверки 10 пассажиров оштрафованы на общую сумму 10 тысяч сомов. Они будут должны оплатить штраф не позднее одного месяца с момента вынесения.

Отмечается, что подобные рейды проводятся ежедневно.

Власти города просят оплачивать проезд безналичными способами: бесконтактными банковскими картами, QR-кодом или картой Tulpar. Если оплата производится наличными, необходимо обязательно брать талон у водителя.