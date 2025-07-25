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Общество

Конфликт Таиланда и Камбоджи: Кыргызстан надеется на скорейшее перемирие

Кыргызстан с обеспокоенностью следит за развитием ситуации на границе между Таиландом и Камбоджей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, исходя из дружественных отношений с народами обеих стран, наша республика надеется на скорейшее достижение мира сторонами.

«Призываем обе стороны проявить максимальную сдержанность, воздержаться от ведения боевых действий, которые могут привести к дальнейшему обострению вооруженного конфликта и жертвам среди населения, и вернуться к диалогу для поиска мирного решения за столом переговоров», — говорится в сообщении.

Министерство просит кыргызстанцев, временно или постоянно находящихся на территории Камбоджи и Таиланда, соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за рекомендациями местных властей и посольства КР в Малайзии.

В случае чрезвычайных ситуаций граждане Кыргызстана могут обратиться в посольство КР в Куала-Лумпуре по телефону +996500244610 (WhatsApp) или на горячую линию МИД: +996999312002 (WhatsApp).

Напомним, конфликт обострился после того, как Таиланд заявил, что камбоджийские военные применили беспилотники для разведки и обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию королевства. На границе идут бои. В район стягиваются войска, Военно-воздушные силы Таиланда наносят авиаудары по территории Камбоджи.

Власти провинции Сурин в Таиланде заявили, что Камбоджа обстреляла из артиллерии один из населенных пунктов, в результате чего погибли два местных жителя. В армии Таиланда заявили, что камбоджийские войска открыли огонь, в результате чего ранения получили два тайских солдата.

При этом представитель Министерства обороны Камбоджи заявил, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337556/
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