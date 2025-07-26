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Общество

В Кыргызстане пройдет пятый марш в память об Уркуне

6 августа стартует марш в память об Уркуне. Об этом сообщают организаторы мероприятия — исследовательская платформа «Эсимде» и объединение «Тосор коому».

Отмечается, что в этом году марш начнется в селе Тосор (Иссык-Кульская область) и продлится в общей сложности четыре-пять дней. Марш включает подъем на высоту 3 тысячи 800 — 4 тысячи метров. Общая протяженность маршрута составит 60 километров.

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«Основная цель марша — почтить память жертв Уркуна, актуализировать в общественной памяти места, связанные с теми событиями, и дать толчок другим мемориальным инициативам», — отметили организаторы.

Марш, который проводится уже пятый год, является продолжением пешего похода 1991-го, перезахоронения останков в 2006 году и автопробегов 2016-го.

Согласно постановлению Жогорку Кенеша, принятого 18 апреля 2008 года, первая пятница августа — День памяти Уркуна.

Уркун — трагические события 1916-го, когда кыргызский народ восстал против указа царской России о мобилизации местного населения. Но мятеж жестоко подавлялся карательными отрядами, спасаясь от которых сотни тысяч кыргызов были вынуждены бежать в Китай через горные перевалы. Эти события привели к массовой гибели людей от голода, холода и преследований. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337551/
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26 июля, суббота
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