00:44
USD 88.25
EUR 95.91
RUB 0.93
Общество

В Кыргызстане стартовал марш, посвященный событиям 1916 года

В Бишкеке сегодня проходит марш в память об Уркуне. Около 30 граждан намерены посетить памятные места, связанные с трагедией 1916 года. Марш продлится до 14 августа. Об этом говорится в публикации в Facebook.

Исследовательская площадка «Эсимде» отмечает, что цель акции — найти ответы на вопросы, как государством используется термин «политика памяти» в теме о событиях 1916-го, какая оценка дается мероприятиям спустя 100 лет трагедии кыргызского народа, на каком уровне в памяти людей сохранились потери национального масштаба, произошедшие в 1916 году.

Маршрут стартовал с Южных ворот, конечная точка — местность Кыргын-Сай в пяти километрах от села Тосор в Джети-Огузском районе. Там планируется почтить память жертв событий 1916-го. По данным инициаторов мероприятия со ссылкой на историков, именно в этом месте войска царской России истребили бежавших кыргызов. По разным сведениям, тогда было убито от 150 до 500 человек.

Восстание 1916 года в Центральной Азии против царского колониализма унесло тысячи жизней и заставило бежать кыргызов в китайский Синьцзян.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241593/
просмотров: 3774
Версия для печати
Материалы по теме
Активизация дискурса о деколонизации: почему важно знать правду о своем прошлом
В Иссык-Кульской области проходит пеший марш в память об Уркуне
Аплодирую участницам. Певица Манижа прокомментировала женский марш в Бишкеке
Министр труда вышел на марш матерей-героинь за традиционные ценности
В Бишкеке прошел марш за повышение акцизов на табачные изделия
Марш за законность. Супругу экс-полпреда президента в Таласе оштрафовали
В Кыргызстане совершат марш-бросок к 80-летию Сталинградской битвы
В Бишкеке проходит марш против гендерного насилия
Марш #REакция закончился. Участников не пустили к филармонии
Пеший марш людей с инвалидностью. В первый день преодолели 25 километров
Популярные новости
Блокировка TikTok в&nbsp;Кыргызстане: кто потребовал закрыть соцсеть (список) Блокировка TikTok в Кыргызстане: кто потребовал закрыть соцсеть (список)
Груз 200. Более 30&nbsp;миллионов сомов выплатили на&nbsp;репатриацию тел кыргызстанцев Груз 200. Более 30 миллионов сомов выплатили на репатриацию тел кыргызстанцев
НЭСК: Никто не&nbsp;заставляет абонентов подписывать согласие на&nbsp;отключение света НЭСК: Никто не заставляет абонентов подписывать согласие на отключение света
Не&nbsp;сборы, а&nbsp;спонсорская помощь. В&nbsp;столичной школе с&nbsp;родителей требуют деньги Не сборы, а спонсорская помощь. В столичной школе с родителей требуют деньги
Бизнес
Топливный кризис в&nbsp;России? Как он&nbsp;отразится на&nbsp;Кыргызстане Топливный кризис в России? Как он отразится на Кыргызстане
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил в&nbsp;продажу номера с&nbsp;новым кодом &laquo;503&raquo; Мобильный оператор О! запустил в продажу номера с новым кодом «503»
Что посмотреть сегодня вечером Что посмотреть сегодня вечером
В&nbsp;новый учебный год с&nbsp;новым тарифом от&nbsp;MEGA В новый учебный год с новым тарифом от MEGA
2 сентября, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 сентября, пятница
23:43
Самые популярные смартфоны по итогам первой половины 2023 года назвали эксперты
23:27
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:02
Мировая премьера кыргызского фильма «Кыз ала качуу» состоится в Южной Корее
22:34
Нацбанк оштрафовал двух нелегальных валютчиков в Джалал-Абаде
22:04
В Бишкеке предлагают поднять тарифы на проезд в общественном транспорте