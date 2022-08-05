В Кыргызстане стартовал марш, посвященный событиям 1916 года

В Бишкеке сегодня проходит марш в память об Уркуне. Около 30 граждан намерены посетить памятные места, связанные с трагедией 1916 года. Марш продлится до 14 августа. Об этом говорится в публикации в Facebook.

Исследовательская площадка «Эсимде» отмечает, что цель акции — найти ответы на вопросы, как государством используется термин «политика памяти» в теме о событиях 1916-го, какая оценка дается мероприятиям спустя 100 лет трагедии кыргызского народа, на каком уровне в памяти людей сохранились потери национального масштаба, произошедшие в 1916 году.

Маршрут стартовал с Южных ворот, конечная точка — местность Кыргын-Сай в пяти километрах от села Тосор в Джети-Огузском районе. Там планируется почтить память жертв событий 1916-го. По данным инициаторов мероприятия со ссылкой на историков, именно в этом месте войска царской России истребили бежавших кыргызов. По разным сведениям, тогда было убито от 150 до 500 человек.

Восстание 1916 года в Центральной Азии против царского колониализма унесло тысячи жизней и заставило бежать кыргызов в китайский Синьцзян.