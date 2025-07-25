В Нарыне начато строительство современного детского развлекательного центра

В Нарыне официально стартовало строительство современного двухэтажного детского развлекательного центра. Старт проекту дал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, ознакомившись с ходом работ на месте.

Проект реализуется по поручению главы государства Садыра Жапарова. Генеральным подрядчиком выступает ГП «Кыргызстройсервис», подведомственное учреждение управделами президента.

Общая площадь здания составляет 1 тысячу 500 квадратных метров, а прилегающая территория включает четыре игровые площадки общей площадью 2 тысячи 500 квадратных метров:

• 1-й этаж: игровая зона, гардероб, торговое помещение;

• 2-й этаж: фуд-корт, дополнительные игровые комнаты, административные кабинеты.

Как отметил Каныбек Туманбаев, подобные центры создают условия для всестороннего развития детей, их отдыха и социализации. Особое внимание он уделил вопросу качества строительства.

«Этот центр строится для людей. Он должен прослужить минимум 50 лет. Если будут недочеты, народ спросит с подрядчика. Поэтому ответственность за качество должна быть на каждом этапе», — подчеркнул управляющий делами президента.

Также он дал отдельную рекомендацию по благоустройству территории — вместо газона высаживать многолетние цветы.

«Газон сам по себе дает мусор — после покоса остаются обрезки, появляется пыль. Ухаживать за ним трудно, особенно в общественном месте. Многолетние цветы — это красиво, удобно и долговечно», — добавил Каныбек Туманбаев.

Он заметил, что каждый строящийся объект должен соответствовать долговечности, качеству и быть максимально удобным для людей.