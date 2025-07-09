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Общество

Китай, Россия и США оказались в тройке лидеров стран, которые назвали угрозой

Чаще всего в мире считают угрозой Россию, США и Китай. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского исследовательского центра Pew Research Center.

Отмечается, что взгляды на союзников и противников во многих странах изменились за последние несколько лет на фоне перемен в мировой политике.

Китай, Россия и США оказались в тройке лидеров стран, которые участники опроса в разных странах мира чаще всего называют главной угрозой для своего государства. В то же время США чаще других оказывались и лидером среди государств, которые в других странах считают союзниками.

Исследователи аналитического центра Pew Research Center задали респондентам вопрос о том, какую страну те считают важнейшим союзником и какая страна, по их мнению, представляет наибольшую угрозу. Социологи опросили 32 тысячи человек в 25 странах, не включая Россию и Украину. То, как опрошенные видят угрозу, часто определяется их местоположением. Например, респонденты восьми из десяти европейских стран считают Россию главным вызовом для своих государств.

Ее назвали главным противником большинство жителей Польши (81 процент), Швеции (77 процентов), Германии (59 процентов) и Нидерландов (57 процентов).

В Испании — единственной стране НАТО, отказавшейся инвестировать 5 процентов ВВП в оборону — равные доли населения считают угрозами Россию и США.

В Греции только 3 процента жителей считают Россию главным противником, тогда как большинство назвали Турцию (74 процента).

В свою очередь Соединенные Штаты называют угрозой в основном соседи этой страны. США оказались на первом месте в этом списке у жителей Мексики (68 процентов), Канады (59 процентов), Бразилии (24 процента) и Аргентины (24 процента).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335701/
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