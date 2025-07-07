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Общество

Стоматологи бьют тревогу. В России резко вырос спрос на «домашние пломбы»

В России вырос интерес к наборам для самостоятельного пломбирования зубов. Об этом сообщили «Известия».

По данным газеты, за первую половину 2025 года количество объявлений о продаже таких товаров на онлайн-платформах увеличилось в 3,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сейчас на маркетплейсах есть около 2 тысяч предложений по продаже временных пломб. Эти материалы обещают «спрятать» сколы, кариес и другие дефекты. Раньше подобные наборы стоили 150-200 рублей, но теперь средняя цена выросла до 900 рублей.

Основная причина роста спроса на домашнюю стоматологию — подорожание услуг в клиниках. По данным аналитиков, в июне средний чек на лечение зубов превысил 10,9 тысячи рублей, что на 15 процентов больше, чем год назад. Чаще всего россияне платят за лечение кариеса, анестезию, снимки и ортодонтические процедуры.

Некоторые продавцы «домашних пломб» фиксируют десятки тысяч покупок. Один из таких онлайн-магазинов, по данным «Известий», за год продал около 44 тысяч наборов — это более сотни продаж в день.

В социальных сетях также растет мода на «самостоятельную стоматологию» — от наращивания зубов гель-лаком до установки виниров и кап в домашних условиях. Однако специалисты предупредили, что такое лечение может нанести серьезный вред здоровью.

Стоматологи отмечают, что временные пломбы без профессиональной обработки не решают проблему, а лишь маскируют ее. В результате инфекция может развиваться внутри зуба, что приведет к воспалениям, потере зуба или повреждению соседних.

Медики предупредили, что материалы из интернета часто сомнительного качества. Условия хранения, подлинность и состав почти всегда остаются неизвестными. Кроме того, такие изделия могут быть не сертифицированы, а значит — потенциально опасны и даже незаконны.

Юристы обратили внимание, что в случае осложнений доказать вину продавца будет невозможно, поэтому ответственность полностью ляжет на покупателя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335414/
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