Навигационные пломбы позволяют сделать перевозку груза прозрачной

«Самый яркий пример цифровизации на транспорте — это история с применением электронных навигационных пломб, которая позволяет сделать гораздо более прозрачным и отслеживаемым грузопоток», — заявил директор департамента цифрового сотрудничества Министерства транспорта России Алексей Сапетко на I Евразийском экономическом форуме.

По его словам, в странах ЕАЭС слишком много чувствительных мест и бонусов для разития интеграции в сфере транспорта именно в цифровых технологиях.

Алексей Сапетко подчеркнул, что цифровая трансформация быстро приводит к изменению поведения участников объединения. К «цифре» на транспорте быстро привыкают, и сложно потом представлять, как без нее, вообще, существовать. Но здесь важно не забывать о цифровом суверенитете стран союза.

«В рамках союза ведем работу по формированию цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Здесь есть составляющие — физическая (дороги, логистические центры, пункты пропуска на внешней границе) и цифровая (электронные сервисы транспортных коридоров ЕАЭС). Сейчас в этой цифровой системе есть десять сервисов. Один из ярких примеров — электронные навигационные пломбы. Это интересно получателям и отправителям груза, таможне, службам санитарного контроля. Отслеживая таким образом перемещение товаров, можно быть уверенным, что не произошла подмена товара, что санкционный товар, который следует транзитом, остался нетронутым и доставлен в третье государство. Это уже действующая система. Надеемся, что в скором времени она заработает на полную мощность в формате всего союза», — сказал директор департамента цифрового сотрудничества.

Еще одна система, которую успешно запустили в ЕАЭС в рамках цифровизации перевозок, — электронная товарно-сопроводительная накладная. По мнению Алексея Сапетко, это позволит перевести в электронный формат около 3 миллиардов документов.

«Только представьте, какой эффект для перевозчиков будет иметь значение в части экономии времени, ресурсов и средств. Я уже не буду упоминать, сколько бумаги будет сэкономлено. Безусловно, одним из составляющих элементов является государственная информационная система, которая позволяет вести все взаимодействие с надзорными органами в электронном виде», — заключил он.

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