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Общество

Во Франции бастуют авиадиспетчеры. Отменили почти тысячу рейсов

Двухдневная забастовка объявлена двумя профсоюзами, которые требуют улучшения условий труда. Об этом пишет DW.

3 июля уже отменили 933 рейса — около 10 процентов от общего числа авиарейсов в стране. Во второй день забастовки 4 июля ситуация может стать еще хуже. Управление гражданской авиации призвало отменить 40 процентов всех рейсов.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро раскритиковал забастовку авиадиспетчеров в сезон каникул и отпусков.

«272 человека в нашей стране решают вопросы благополучия более чем полумиллиона человек. Это неприемлемо», — сказал он в интервью CNews.

Премьер-министр Франсуа Байру заявил, что диспетчеры «держат французов в заложниках».

Профсоюзы протестуют против «недоукомплектованности штатов» и «токсичного руководства», а также выступают против реформы, предусматривающей ужесточение контроля за рабочим временем авиадиспетчеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335249/
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