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Общество

В канун своего 90-летия Далай-лама сделал заявление

Фото из интернета

Далай-лама, лауреат Нобелевской премии мира, выступил с заявлением в ходе недели празднования своего дня рождения — в воскресенье ему исполняется 90 лет. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

По данным издания, он заявил, что созданной им некоммерческой организации принадлежит исключительное право определять, кто займет его место после его смерти. Таким образом Далай-лама опроверг заявления Китая о том, что правительство в Пекине само выберет преемника тибетского буддийского лидера.

«Я подтверждаю, что институт Далай-ламы будет продолжен», — сказал он в видеообращении к собравшимся в Дхарамсале, городе у подножия Гималаев на севере Индии.

Он добавил, что некоммерческий фонд Gaden Phodrang Trust, созданный им для поддержания и сохранения традиций и института Далай-ламы, обладает исключительным правом признавать его будущее перевоплощение после консультаций с главами тибетских буддийских традиций.

«Они должны провести процедуры поиска и признания в соответствии с давней традицией... никто другой не имеет права вмешиваться в этот вопрос», — сказал Далай-лама.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334983/
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