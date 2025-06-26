27 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-15.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Болотная, Карпатская, Шайыр;

9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Садырбаева, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Ташарык, Белназир, Улук-Тоо, Кок-Кыял, Маймак), «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Арабаева, Ахунбаева, Омур, Кайберген, Тогуз-Канат), «Нижний Орок», «Верхний Орок», «Дордой» (улица Аул-9, участок № 29), село Пригородное (улица Жакшылык-1), улица Профсоюзная, 84, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9 — Калыс-Ордо-13, Калас-Ордо-109), село Джал;

11.00-18.00 — село Достук (улица 2-я линия).