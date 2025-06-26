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Общество

27 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-15.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Болотная, Карпатская, Шайыр;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Садырбаева, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Ташарык, Белназир, Улук-Тоо, Кок-Кыял, Маймак), «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Арабаева, Ахунбаева, Омур, Кайберген, Тогуз-Канат), «Нижний Орок», «Верхний Орок», «Дордой» (улица Аул-9, участок № 29), село Пригородное (улица Жакшылык-1), улица Профсоюзная, 84, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9 — Калыс-Ордо-13, Калас-Ордо-109), село Джал;
  • 11.00-18.00 — село Достук (улица 2-я линия).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-13.00 — село Лебединовка (проспект Победы, жилмассивы «50 га», «17 га», новостройка, жилмассив «Кырман», улицы Иссык-Кульская, Мадиева, 20 га, Ауэзова, 1/2а, Радужная, Достук, Кырман, Ынтымак, Бейшеналиевой, участок «Зерноток»);
  • 9.00-17.00 — села Кайырма, Арчалы (улицы Тош-Алыш, Мектеп, Ниязалиева, Новостройка, Ала-Арчинская, Кочоко, Озгоруш, Спортивная, Молодежная, Адамкул, Токтогула, Жээналы Ата), Байгельди (улицы Байгельди, Дачная, Северная, Новостройка, Давос), Байтик (улицы Раимбекова, Новостройка, Эшмамбет, жилмассив), Ленинское (улица Восточная);
  • 10.00-16.00 — село Карла Маркса (улицы Октябрьская, Пушкина, Шопокова, Молодежная, Крупской, Комсомольская, Ленина, 22-го партсъезда, Звездная, Пионерская, Веселая, Киевская, Куйбышева, Шоссейная, Панфилова, Молодая Гвардия, Набережная, Горького, Садовая, Ленина, Фрунзе, Озерная, жилмассивы «44 га», «Бугу-Эне Багыш»);

Жайылский РЭС

  • 9.00-15.30 — Кара-Балта (улицы Пушкина, 8 Марта);
  • 9.00-17.00 — село Алексеевка (улицы Фрунзе, Мира);
  • 9.00-16.00 — Кара-Балта (улицы Тулебердиева, 50 лет Киргизии, Луговая, Оборонная, Труда, Гидропартия, Грибоедова, Тимирязева, Чуйская, Макаренко), село Сосновка (улицы Ленина, Киевская, Фрунзе, Октябрьская, Первомайская, Крупской, Садовая);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кара-Булак, Учхоз, Подхоз;
  • 9.00-18.00 — село Чым-Коргон (улицы Орозалиева, Чолпон, Казакбаева, урочище Тарылган, кошара);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села СТФ (улицы Скрябина, Новая, Пирогова, Лущихина), Новопокровка (улицы Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Ленина);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сретенка, Петровка (кошары вдоль БЧК);
  • 9.00-15.00 — село Александровка (улицы Пионерская, Почтовая, Гагарина, Карагачевая, Мамайская, Пушкина, Дружбы, Спортивная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Студенческое (улицы Юбилейная, Комсомольская, Артезианская, Садовая, Намазалы ажы, Беговая, Канал, Проектируемая, Зеленая, Полигон, Ново-Садовая, переулки Ново-Садовый, Южный), совхоз «Фрунзе» (улицы Фрунзенская, Бригада-2), села Арал (улица Картанбаева), Асылбаш (улицы Омурбек, Тоголок, Кашка-Суу, Бира);
  • 9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Белинского, Победы, Советская, Новая, Ленинградская, 8 Марта, Цветочная, Кайназарова, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Ала-Арчинская, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Краснодарская, Фрунзе, переулки Ленина, Советский);
  • 9.30-17.00 — поселок Мирный (улицы Октябрьская, Ленина, Проектируемая);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Первомайское (улица Центральная), Эркин-Сай (улица Айтымбет);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Восточное, город Токмак (3-й микрорайон, 2, 3, 7, улицы Пушкина, Трясина, Первомайская, Пионерская);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Красная Речка (улицы Ленина, Ворошилова), Юрьевка (улица Советская), Буденовка, Дружба (улица Керимбаева).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334322/
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