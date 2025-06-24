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Общество

Органы МСУ могут наделить правом эвакуации неправильно припаркованных автомашин

Столичная мэрия инициирует внесение изменений в постановление правительства «Об утверждении Правил принудительной эвакуации, перемещения транспортного средства на специализированную стоянку, его хранения и применения блокираторов колес или других видов приспособлений». Документ вынесен на общественное обсуждение.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Чиновники хотят, чтобы органы местного самоуправления наделили правом эвакуировать авто, припаркованные с нарушениями.

«На территории Бишкека ежедневно передвигается около 400 тысяч единиц автомобильного транспорта. Это оказывает значительное воздействие на экологическую, дорожную и транспортную обстановку в городе.

Одной из острых проблем является систематическое нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств на зеленых лужайках и территориях, предназначенных для озеленения. Подобные действия наносят прямой ущерб зеленому фонду города, разрушают элементы благоустройства, нарушают облик городской среды и снижают ее общее качество. Помимо этого, неправильно припаркованные автомобили являются так же причиной заторов и пробок.

Усугубляет ситуацию недостаточная эффективность контроля и ограниченные полномочия муниципальных органов, что приводит к безнаказанности и формирует у водителей халатное отношение к нормам благоустройства и сохранению городской инфраструктуры.

Также растет число лиц, осуществляющих незаконную торговлю авто в неустановленных местах, таких как дворы, обочины дорог и парковки торговых центров. Это нарушает эстетический облик города. Помимо этого, необходимо отметить, что мэрией города в целях обеспечения сохранности столичных дорог ежегодно принимается распоряжение, вводящее ограничения для передвижения большегрузов», — говорится в справке-обосновании.

С учетом роста города в рамках административно-территориальной реформы муниципальным властям необходимы дополнительные полномочия, в том числе право на принятие оперативных решений по эвакуации транспортных средств, нарушающих установленные правила.

Это позволит более эффективно взаимодействовать с органами Министерства внутренних дел по улучшению организации дорожного движения путем своевременного освобождения дорог от нарушителей.

Муниципалитет предлагает наделить исполнительные органы местного самоуправления правом на применение принудительной эвакуации и блокировки колес в рамках полномочий.

Поясняется, что органы местного самоуправления, являющиеся владельцами муниципальных дорог и имеющие полномочия согласно Кодексу о правонарушениях, должны самостоятельно принимать решения об эвакуации автотранспортных средств.

«Мэрия города Бишкека располагает на своем балансе эвакуаторами, которые в настоящее время используются для устранения других нарушений правил парковки в городе. Помимо этого, в настоящее время прорабатывается вопрос закупки мобильных весов для измерения автотранспортных средств для обеспечения применения нормы статьи 181 Кодекса о правонарушениях в случае несоблюдения (превышения) установленных допустимых норм весогабаритных параметров транспортных средств для проезда по муниципальным автомобильным дорогам», — отметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333918/
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