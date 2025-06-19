Вывоз мусора в ночное время в три раза эффективнее дневного. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по ЖКХ, ТЭК, транспорту коммуникациям и экологии сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, график работы МП «Тазалык» в связи с полученной новой техникой выстроен таким образом, чтобы днем не создавать пробки на дорогах.

«В вечернее время это удобнее и самому муниципальному предприятию. С 24.00 до 6.00 мусоровоз может осуществить три рейса на полигон и обратно, и вывезти свыше 25 тонн мусора как минимум. Днем ввиду загруженности дорог осуществляется только один рейс», — сказал Рамиз Алиев.

Согласно проекту постановления БГК «Об утверждении Правил благоустройства территории города Бишкек» от 29 августа 2024 года № 150, юридические и физические лица, осуществляющие свою деятельность на территории столицы, в том числе владельцы индивидуальных жилых домов, жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах обязаны выносить мусор с 18.00 до 24.00. Действующая редакция предусматривает вынос ТБО с 19.00 до 24.00.

«Такая практика распространена в других странах, где кроме того есть и сортировка до восьми видов мусора. У нас это первый шаг, чтобы упорядочить вынос/вывоз мусора с соблюдением правил благоустройства. Просим горожан соблюдать этот график», — отметил вице-мэр.

Он добавил, что проверяющих и, соответственно, штрафов в отношении нарушителей времени нет. «Но мы хотим положить начало порядку», — подчеркнул Рамиз Алиев.