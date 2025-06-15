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Общество

В Араванском районе Ошской области строят две насосные станции

В Араванском районе Ошской области строят две насосные станции — «Ак-Шар-1» и «Ак-Шар-2». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

пресс-службы Минсельхоза
Фото пресс-службы Минсельхоза

По ее данным, продолжаются работы ведутся в рамках проекта по обеспечению оросительной водой сельскохозяйственных угодий.

Уже уложены полиэтиленовые трубы длиной 4 тысячи 600 метров и диаметром 450 миллиметров, также завершены сварочные и траншейные работы. К установке подготовлены два насосных агрегата марки Д630-90 мощностью по 315 киловатт.

«Сейчас проводится процедура получения временного разрешения от госэнергоинспекции для начала пусконаладочных работ», — уточнили в Минсельхозе.

Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332744/
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