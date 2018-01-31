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Власть

Авария на ТЭЦ. На помощь премьер-министру пришел мэр Бишкека

Премьер-министр Сапар Исаков не смог ответить депутатам парламента, сколько людей пострадало из-за аварии на ТЭЦ Бишкека и отключения отопления.

Ему на помощь пришел мэр столицы Албек Ибраимов, отметив, что 2 тысячи 162 дома не смогли сохранить тепло.

По информации директора столичной теплоцентрали Омуркул уулу Нурлана, авария произошла из-за нехватки воды.

«Произошел сбой, котлы были погашены. При анализе выяснилось, что два насоса не могут выдать ту мощность, которая позволила бы работать действующему и находящемуся в резерве оборудованию. Насос, по заводским характеристикам, должен выдавать 950 кубов воды, но из-за изношенности выдает 300 кубов. К новым котлам от старой части прокинута временная линия. По ней мы подаем воду на новые блоки», — рассказал он.
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