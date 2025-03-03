В Кыргызстане на начало марта очистили 131,3 километра межхозяйственных каналов

Для подготовки к поливному сезону 2025 года структурные подразделения Службы водных ресурсов начали очистку межхозяйственных каналов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, всего планируют очистить 500 километров межхозяйственных каналов и 272 километра коллекторно-дренажной сети, отремонтировать 755 гидротехнических сооружений, 200 гидрометрических постов, 91 насосную станцию, 156 насосных агрегатов, восстановить и модернизировать 40 насосных агрегатов.

Основные работы по ремонту и очистке государственных водохозяйственных объектов в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях планируют завершить к 10 апреля, в Чуйской и Таласской — к 1 мая, в Иссык-Кульской и Нарынской — к 10 мая.