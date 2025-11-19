20:20
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке заработала новая насосная станция

В Бишкеке открыли новую насосную станцию № 3, которая улучшит работу магистральных тепловых сетей и повысит надежность подачи тепла в центральную и западную части города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что станция позволит стабильно обеспечивать теплом более 143 тысяч абонентов.

Строительство станции началось в 2024 году, хотя проект планировали еще в 1986 году. Для станции выделили землю площадью 0,85 гектара. ОАО «Кыргызгипрострой» разработало проект, а консорциум CRBC и ОсОО «Технотоп» выполнял строительно-монтажные работы.

Во время строительства рабочие укрепили западный берег реки Аламедин и построили проходной канал длиной 120 метров. Они проложили четыре трубы диаметром 1 тысяча миллиметров и возвели здание станции площадью 576 квадратных метров.

На объекте установили восемь насосов по 2,5 тысячи кубометров воды в час и подключили трансформаторную подстанцию. Специалисты проложили силовые кабели и внедрили систему автоматизации и диспетчеризации, а также реконструировали участок улицы Осмонкула: уложили асфальт, сделали тротуары и арычную систему.

Новая насосная станция обеспечит стабильную подачу тепла жителям Бишкека и станет важной частью модернизации городской сети.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351544/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошской области после 15 лет простоя возобновили подачу воды в Кен-Сай
В Араванском районе Ошской области строят две насосные станции
В Оше после капитального ремонта в эксплуатацию введена насосная станция № 2
В Кыргызстане на начало марта очистили 131,3 километра межхозяйственных каналов
Авария на ТЭЦ. На помощь премьер-министру пришел мэр Бишкека
Причина аварии на ТЭЦ — выход из строя насоса. Деньги на их ремонт не выделяли
Популярные новости
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
В&nbsp;части Бишкека отключат подачу питьевой воды В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Пожар на&nbsp;Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от&nbsp;ГИК Пожар на Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от ГИК
Бизнес
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
19 ноября, среда
20:02
В Бишкеке заработала новая насосная станция В Бишкеке заработала новая насосная станция
19:44
В центре Лондона установили бронзовую статую Бриджит Джонс
19:26
Садыр Жапаров принял главу МИД КНР Вана И. Что известно о китайском дипломате
19:12
Мечеть за $55 миллионов. Садыр Жапаров рассказал о подарке Абдукадыра Хабибуллы
19:02
Новый стадион «Азаттык Арена» в Бишкеке будет готов к 1 августа 2026 года