В Бишкеке заработала новая насосная станция

В Бишкеке открыли новую насосную станцию № 3, которая улучшит работу магистральных тепловых сетей и повысит надежность подачи тепла в центральную и западную части города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что станция позволит стабильно обеспечивать теплом более 143 тысяч абонентов.

Строительство станции началось в 2024 году, хотя проект планировали еще в 1986 году. Для станции выделили землю площадью 0,85 гектара. ОАО «Кыргызгипрострой» разработало проект, а консорциум CRBC и ОсОО «Технотоп» выполнял строительно-монтажные работы.

Во время строительства рабочие укрепили западный берег реки Аламедин и построили проходной канал длиной 120 метров. Они проложили четыре трубы диаметром 1 тысяча миллиметров и возвели здание станции площадью 576 квадратных метров.

На объекте установили восемь насосов по 2,5 тысячи кубометров воды в час и подключили трансформаторную подстанцию. Специалисты проложили силовые кабели и внедрили систему автоматизации и диспетчеризации, а также реконструировали участок улицы Осмонкула: уложили асфальт, сделали тротуары и арычную систему.

Новая насосная станция обеспечит стабильную подачу тепла жителям Бишкека и станет важной частью модернизации городской сети.