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Общество

Кинофестиваль в Бишкеке: на «небесной дорожке» — звезды со всего мира

Фото Минкультуры. Церемония открытия III Бишкекского международного кинофестиваля

В Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялась торжественная церемония открытия III Бишкекского международного кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры. 

Кинофорум стартовал с яркого прохода по голубой, «небесной дорожке», ставшей символом фестиваля. В этот вечер перед публикой и прессой прошли режиссеры, сценаристы, продюсеры, актеры, кинокритики, эксперты из Кыргызстана, стран Центральной Азии и других уголков мира. Среди гостей — представители более 70 зарубежных делегаций из 26 стран.

В этом году организаторы подготовили насыщенную программу:

  • более 30 художественных и документальных фильмов;
  • 7 мастер-классов от ведущих представителей индустрии;
  • питчинг с внушительным призовым фондом для молодых кинематографистов.

Бишкекский международный кинофестиваль нацелен на укрепление сотрудничества в сфере кино, а также продвижение Бишкека и всего региона Центральной Азии на мировой кинематографической карте.

Организаторы подчеркивают, что кинофорум служит не только профессиональной площадкой, но и важным культурным событием, объединяющим зрителей и творцов. Ожидается, что фестиваль станет толчком для развития национального кинематографа и привлечения международных инвестиций в индустрию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332399/
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