В Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялась торжественная церемония открытия III Бишкекского международного кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

Кинофорум стартовал с яркого прохода по голубой, «небесной дорожке», ставшей символом фестиваля. В этот вечер перед публикой и прессой прошли режиссеры, сценаристы, продюсеры, актеры, кинокритики, эксперты из Кыргызстана, стран Центральной Азии и других уголков мира. Среди гостей — представители более 70 зарубежных делегаций из 26 стран.





В этом году организаторы подготовили насыщенную программу:

более 30 художественных и документальных фильмов ;

; 7 мастер-классов от ведущих представителей индустрии;

от ведущих представителей индустрии; питчинг с внушительным призовым фондом для молодых кинематографистов.

Бишкекский международный кинофестиваль нацелен на укрепление сотрудничества в сфере кино, а также продвижение Бишкека и всего региона Центральной Азии на мировой кинематографической карте.

Организаторы подчеркивают, что кинофорум служит не только профессиональной площадкой, но и важным культурным событием, объединяющим зрителей и творцов. Ожидается, что фестиваль станет толчком для развития национального кинематографа и привлечения международных инвестиций в индустрию.