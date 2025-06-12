09:56
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Чиновники намерены упростить процедуру трансформации земель

Агентство по земельным ресурсам намерено упростить процедуру трансформации земельных участков из одной категории в другую. Вопрос обсудила рабочая группа специалистов, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что чрезмерная сложность процедуры перевода земель из одной категории в другую, а также задержки, возникающие при получении документов от многочисленных государственных органов и несоответствие действующих требований реальным условиям, доставляют проблемы кыргызстанцам.

Будет разработан поэтапный, детализированный план мероприятий. Чиновники определили себе срок для решения вопроса сроком 100 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332391/
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке трансформировали 7,5 гектара земли под строительство спорткомплекса
Подписан закон, разрешающий трансформацию земель под строительство дорог
В Кара-Суйском районе построят еще один логистический центр
Для строительства аэропорта в Джалал-Абаде трансформируют 371 гектар земли
В городе Ош трансформировали 36 гектаров земли под строительство авторынка
В Кадамджайском районе 1,4 гектара земли вернули в категорию пастбищных угодий
В Чон-Алайском районе трансформировано 146 гектаров для строительства жилья
Более 37 гектаров орошаемой земли трансформируют для расширения аэропорта Оша
Орошаемые пашни разрешат трансформировать в другие категории земель
Для расширения взлетной полосы аэропорта «Каракол» выделят 38 гектаров земли
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
В&nbsp;Бишкеке 14&nbsp;июня закроют Южную магистраль в&nbsp;связи с&nbsp;ночным забегом В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение. В Бишкеке ожидаются гроза и сильный ветер
Бишкек бьет тревогу: легендарная &laquo;Дзержинка&raquo; может исчезнуть Бишкек бьет тревогу: легендарная «Дзержинка» может исчезнуть
Бизнес
MBANK&nbsp;&mdash; обладатель первой масштабной экопремии в&nbsp;Кыргызстане MBANK — обладатель первой масштабной экопремии в Кыргызстане
Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте &laquo;Тез Кредит&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте «Тез Кредит» от «Оптима Банка»
Лето, бесплатная раздача Wi-Fi&nbsp;&mdash; отличное КОМБО Лето, бесплатная раздача Wi-Fi — отличное КОМБО
Услуги Госстраховой организации в&nbsp;MegaPay: больше возможностей и&nbsp;комфорта Услуги Госстраховой организации в MegaPay: больше возможностей и комфорта
12 июня, четверг
09:51
Государству возвращен имущественный комплекс «Агроснабтехсервис» в Баткене Государству возвращен имущественный комплекс «Агроснабт...
09:43
Нацгоспиталю предлагают присвоить имя бывшего министра здравоохранения
09:43
Пользователи Сети просят найти милиционера и поощрить его за помощь инвалиду
09:42
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 12 июня
09:40
Кинофестиваль в Бишкеке: на «небесной дорожке» — звезды со всего мира