Чиновники намерены упростить процедуру трансформации земель

Агентство по земельным ресурсам намерено упростить процедуру трансформации земельных участков из одной категории в другую. Вопрос обсудила рабочая группа специалистов, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что чрезмерная сложность процедуры перевода земель из одной категории в другую, а также задержки, возникающие при получении документов от многочисленных государственных органов и несоответствие действующих требований реальным условиям, доставляют проблемы кыргызстанцам.

Будет разработан поэтапный, детализированный план мероприятий. Чиновники определили себе срок для решения вопроса сроком 100 дней.