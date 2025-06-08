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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым 8 июня в Бишкеке было в 2023 году

Самым теплым в Бишкеке 8 июня было в 2023 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +37,7 градуса.

Самым холодным — в июне 1969-го, когда температура составила +6,7 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июня для столицы составляет 22,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июнь 2023 года со среднемесячной температурой +25,8 градуса.

Самым холодным — июнь 1901-го со средней температурой +17,7 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 8 июня в столице пасмурно, ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +29 градусов, а ночью будет +18 градусов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331861/
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