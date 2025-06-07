Депо для пассажирских автобусов в плачевном состоянии: мэр Бишкека недоволен

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел инспекцию территории депо-3 на улице Кустанайской. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Уточняется, что в рамках компонента проекта «Реконструкция депо», финансируемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), территорию автобусной станции должны были привести в порядок, однако за два года работы даже не начаты.

«Грантовые средства выделены в 2022-м, где результат? За какие работы мы должны платить деньги? За такое время мы строим дороги и спортивные объекты, а вы минимум должны были проложить асфальт и создать условия для размещения автобусов», — обратился глава столицы к независимым консультантам.

Он добавил, что на территории депо простаивает старая котельная, участок зарос камышами. Отсутствие необходимых условий и материально-технической базы отрицательно сказывается на техническом состоянии общественного транспорта.

По данным мэрии, реконструкция депо затянулась из-за длительных процедур согласования проектно-сметной документации и стоимости проекта, в том числе и со стороны независимых консультантов, с учетом инфляции и сопутствующим изменением рыночных цен на услуги и строительные материалы.

Чиновники предлагают начать реализацию проекта, чтобы избежать нагрузки на местный бюджет. При этом консультанты и банк высказывают опасения о недостаточности грантовых средств на осуществление реконструкции и предлагают выделение дополнительных кредитных и грантовых средств.

Муниципалитет направил письмо в ЕБРР о необходимости скорейшей реализации планов в пределах ранее утвержденных грантовых средств.