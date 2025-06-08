9 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.30 — улица Тыныстанова, 2, 2/1, 4;

9.30-12.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6-я — 8-я);

9.30-15.00 — микрорайон «Аламедин-1», 1-5;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 91;

9.00-17.00 — отрезки улиц Боконбаева, Турусбекова, Чокморова, Уметалиева, Шевченко, улица Руставели, 95, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кривоносова, Семетей, улицы 17-я — 19-я), «Ак-Ордо» (улицы Тагай Бий, Ахунбаева), отрезки улиц Козу-Баглан, Азаттык, Республиканской, Мидина, Мыскал, Долон, Насыйкат, Акжолтой, Максат, Кенеш, Жеткинчек, Алтын-Бешик, Кирпичной, Древесной, Чуйской, села Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая), Мраморное (улицы Мраморная, Новая, Ак-Чий, Юбилейная, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген), Нижний Орок, Верхний Орок.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (ПМК-3, улицы Речная, Мостовая, Коммунарская, Кубат, Проектируемая, Набережная, Объездная, Центральная, Восточная, Алма-Атинская, контур № 1178), Мыкан (улица Линейная);

14.00-17.00 — село Аламедин (улицы Чернышевского, Панфилова, Фабричная, Гоголя);

9.00-17.00 — село Арчалы (улицы Ала-Арчинская, Адамкул, Новостройка, Кочоко, Озгоруш, Токтогула, Жээналы-Ата);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Алексеевка (улицы Жукова, Гречко, Калинина, Фрунзе, Мира, Ватутина, Космонавтов, Нуржанова), Сосновка (улицы Киевская, Гагарина, Первомайская, Шамалбек), Суусамыр;

9.00-13.00 — Кара-Балта (улицы Токтогула, Маркса, Кирова, Морозова, Матросова, Калинина, Ибраимова, Тыныстанова, Наристе);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Тегирменти (улицы Солтоноева, Мундустан);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Первомайское (улицы Советская, Первомайская, Прудовая, Западная), Милянфан (улица Молодежная);

17.00-19.00 — Кант (3-й микрорайон);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улица МТС), Мураке (улицы Центральная, Орозалиева), ущелье Кара-Суу, села Темен-Суу (улицы Заречная, Центральная, Ленина), Маловодное (кошары);

9.00-18.00 — село Александровка (улицы Западная, Комсомольская, Дружбы, Полевая, Татарская, Ключевая, Мамайская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Больничная, Фрунзе, Ленинградская, Восточная, Первомайская), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Жылжымышева, Шаршембай, Кенжебека, Бекбоева, Табышалиева, Якупбаева), Токбай;

9.00-18.00 — село Кызыл-Туу (улица Бекнияз);

9.30-17.00 — села Жаны-Пахта (улица Ключевая, Чолпонкулова, Атбашинская, Полевая, Молодежная, Западная, Северная, Мичурина, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Садовая, переулки Западный, Атбашинский, Садовый), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Эркин-Сай (улица Джуматаева), Тельман (улица Айтымбет), город Каинда (улицы Комсомольская, Мира, Айтматова, Гагарина, Московская, Юбилейная, Ленинградская, Ленина, Джанузакова, Куйбышева, Трудовая, Семафорная, Калинина, Набережная, Кривенко, Карбышева, Лермонтова, Пролетарская, Южная, Луговая, Береговая, Дзержинского, Хабарова, Джуматаева, Жаштык, Кабельная, Пионерская, Линейная, Ленинградская, Коммунистическая, Первомайская, Фрунзе, Чапаева, Дорожная, Озерная, Каиндинская, Космонавтов, Осмонова, Пушкина, Пограничная, Панфилова, переулки Южный, Больничный, Западный), села Жайылма (улицы Молодежная, Западная, Комсомольская), Панфиловка (улица Северная, переулок Каиндинский);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Восточное;

9.00-13.00 — Токмак (улицы Железнодорожная, Ленина, Росковая, Верхне-Луговая, Панфилова, 13);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Красная Речка (улицы Октябрьская, Восточная, Бирюкова, Панфилова, Молдокулова, Ленина, Почтовая, Первомайская).

3 Иссык-Кульская область