Швейная отрасль принесла в бюджет более 100 миллионов сомов за четыре месяца

За январь — апрель 2025 года предприятия швейной промышленности Кыргызстана перечислили в бюджет 106,5 миллиона сомов налогов. Об этом сообщает Налоговая служба.

Отмечается, что отрасль демонстрирует стабильный рост налоговых поступлений на протяжении последних лет. Так, в 2020-м в бюджет поступило 58,5 миллиона сомов, в 2021 году — 81,2 миллиона, в 2022-м — 120 миллионов, а в 2023 году — уже 169 миллионов.

В 2024-м налоговые отчисления увеличились в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и достигли 255,2 миллиона сомов.

Швейная промышленность остается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики КР. Она обеспечивает тысячи рабочих мест и вносит существенный вклад в бюджет страны.

Росту показателей, по данным налоговиков, способствуют меры господдержки, включая налоговые льготы и упрощенный режим налогообложения для предпринимателей, работающих в этой сфере.