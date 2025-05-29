30 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

8.00-17.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Пригородная-1 — Пригородная-7, Боталиева-1 — Боталиева-11, Нурила, Жаштык, Жениш, Тенир-Тоо, Билал, Токтогул, переулок Коллективный), село Пригородное (улицы МТФ, Юбилейная), водозабор, ЦСМ № 13;

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Бурана);

9.00-17.00 — отрезки улиц Пушкина, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, проспекта Чуй, улиц Абдумомунова, Раззакова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Ак-Тан, Шабдан, Терметчикова, Ахунбаева, Садыбакасова, Ак-Кайын), улицы Рыскулова, 95, 97, село Маевка (улицы Тепличная, Ала-Арчинская, Садовая, Молодая Гвардия, Скворцова, Восточная, Полевая, Набережная, Строительная, Берекет, Замандаш, Келечек, Биримдик, контур № 684, теплицы ), жилмассивы «23 ГА», «2 ГА,» контур 390, село Пригородное (контур № 136, улица Ганди, северная объездная дорога);

9.00-18.30 — улицы Республиканская, Брянская, Минская, Фестивальная, Азовская, Тифлисская, Победы, Альпийская, Азовская, Коммунарова, Энтузиастов, Рижская, переулок Сахалинский;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин—1», 35, проспект Чуй, 162;

9.30-16.00 — отрезки улиц Сумской, Матросова;

9.30-18.00 — отрезки улиц Кольбаева, Чолпон-Атинской;

12.00-18.00 — село Озерное (улицы Фрунзе, Школьная, Зеленая);

13.00-14.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Ак-Болпон);

14.30-15.30 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кок-Талаа).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Коммунарская, Сельповская), Лебединовка (улицы Мичурина, проспект Победы, улицы МТФ-1, МТФ-2, Береговая-1, ГЭС-5, Горького, Ленина, Лермонтова, Маяковского);

9.00-13.00 — села Арчалы (улицы Тош-Алыш, Кочоко, Адамкул, Токтогула, Новостройка, Мектеп, Нияза, жилмассив «25 га»), Байтик (контур 63, 611, улицы Райымбекова, 60 лет Октября), Байгельди, городок «Давос»;

Жайылский РЭС

9.00-12.00 — село Алексеевка (улицы Жукова, Центральная);

13.00-15.30 — село Алексеевка (улицы Первомайская, Чапаева, Фрунзе);

9.00-16.00 — село Жайыл (улица Ленина);

Кеминский РЭС

9.00-16.00 — село Калмак-Ашуу;

9.00-17.00 — село Кашкелен (улица Токтогула);

Кантский РЭС

9.00-15.00 — село Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, Кирова, Набережная, Советская, Юбилейная, Фрунзе, Мичурина, Чкалова, Чапаева, Строительная, Шопокова, Айтматова, Турсун Баря, Манаса);

9.00-14.00 — село Новопокровка (улицы Атая, Кирова, Ленина, Гагарина);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Звездная, Кирова, Восточная, Звездная, Урожайная), Садовое (улицы Степная, Кузнечная, Джерзинского, Советская конец Садовое, МТС), Петровка (улица Луговая);

9.00-13.00 — села Большевик, Заря;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе, Садовая);

9.30-17.00 — села Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Заводская, Западная, Средняя, Новая, Южная), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская, Акатай), Манас (улицы Дружба, Пушкина, Заводская, Средняя, Черемушки, Школьная, Широкая, Проектируемая, Радиоцентральная);

9.00-18.00 — села Кызыл-Туу (улицы Конок, Проектируемая, Шаршенбай), Кызыл-Туу (улицы Свечникова, Табышалиева, Якупбаева);

8.00-18.00 — села Селекционное (улицы Достук, Проектируемая), Кун-Туу (улицы Сон-Кол, Чуй, Достук), Новопавловка (улица Проектируемая), жилмассив Ак-Ордо (улицы Ак-Сай, Жаштык, Орто-Азия, Достук, Арашан, Боз-Булун, Ак-Булун, Ак-Кайын, Алмалуу, Кол-Тор, Арчалуу-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Тунук, скважина), ТЭЦ-2 (улицы Баатыр, Тынчтык, Ынтымак, Эгизбаев), ДЭУ «Достук» (улица Достук), село Новопавловка (жилмассив «Ала-Тоо», новостройка), жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Баатыр, Эгизбаев, Усубалиева, Ынтымак, Тынчтык), села Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская, Ала-Арча, Селекционная, Новая, Плодоовощная), Достук, Калтар, Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Конавалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Шарбашатская, Новая, Мотукеева, Молодежная, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаев Аширбек, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдовар (улицы Подгорная, Ленина, Верхняя, Советская, Смаилова, Масалкина, Комсомольская, переулок Аптечный, улицы Осмоналиева, Школьная), село Чолок-Арык (улица Чолок-Арыкская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Кегети (улица Сасыкулова);

9.00-13.00 — село Кош-Кашат (улица Трудовая);

13.00-17.00 — село Кок-Жар (улица Маданият);

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Проектируемая, Шамсинская, 4в, 4д, 3-й микрорайон, 4-6);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кенеш (улицы Октябрьская, Новосоветская, Советская), Красная Речка (улицы Ленина, Октябрьская, Молдокулова, Молодежная, Школьная).

3 Нарынская область Нарынская область

10.30-17.30 — село Эки-Нарын;

9.00-18.00 — села Ак-Талаа, Тегерек-Кырчын, Кенеш, Оттук.

4 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — город Талас (улицы Байтика Баатыра, Токтогула, Кырызская, Манаса, Панфилова), села Орто-Арык, Козучак, Май, Покровка, Маймак, Кок-Добо;

9.00-16.00 — село Талды-Булак.

5 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область