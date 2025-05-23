Аномальная жара. 22 мая побило рекорд метеонаблюдений

22 мая 2025 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

Вчера максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила +35,7 градуса. Это на 8,7 градуса выше нормы.

Это пятый день в мае, когда в Бишкеке фиксируют температурные рекорды.

Отметим, что ранее самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений стали 7, 8, 16 и 17 мая, когда термометры показали +32,4, +34,3, +35,2 и +37,1 градуса. Отклонение от нормы составило 8,2, 10,3, 10,8 и 12,1 градуса соответственно.

Самая низкая температура воздуха — +9,9 градуса — была 4 мая.

За всю историю наблюдений самым жарким днем мая было 17-е число 2025-го. В этот день температура составила +37,1 градуса. Норма же среднемесячной температуры мая составляет +17,8 градуса.