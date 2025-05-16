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Общество

Выдавший ордер на арест Владимира Путина прокурор МУС отстранен от должности

Выдавший ордер на арест Владимира Путина главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан временно отстранен от должности. Об этом пишет DW.

По данным издания, поводом стало внутреннее расследование, проведенного ООН из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Расследование близко к завершению. Официально об отстранении Карима Хана, как ожидается, будет объявлено сегодня, 16 мая.

В сексуальных домогательствах прокурора обвинили еще в октябре прошлого года, но он отверг эти обвинения.

Карим Хан в последние месяцы подвергался резкой критике в связи с выданным им ордером на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за предполагаемых военных преступлений в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп в феврале 2025 года ввел санкции против суда в Гааге.

Напомним, в марте 2023-го МУС также выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329405/
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