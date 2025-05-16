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Общество

Штаб-квартира «Голоса Америки» в Вашингтоне выставлена на продажу

Штаб-квартира «Голоса Америки» в Вашингтоне выставлена на продажу. Об этом пишет Bloomberg.

Уточняется, что администрация президента США Дональда Трампа планирует продать здание в Вашингтоне, где расположена штаб-квартира «Голоса Америки» (VOA). Оно расположено в двух кварталах от Капитолия. Сейчас внесено в список объектов недвижимости, которые федеральные власти намерены продать.

Продажа здания VOA может оставить сотрудников и подрядчиков без рабочего пространства, даже если им удастся добиться возобновления финансирования.

Ранее Федеральный апелляционный суд заблокировал решение, которое обязывает администрацию Дональда Трампа вернуть на работу более 1 тысячи сотрудников радиостанции «Голос Америки». Напомним, федеральный судья Ройс Ламберт постановил, что администрация должна восстановить работников и подрядчиков на их должностях в новостной службе, возобновить радио-, телевизионное и интернет-вещание, а также восстановить выдачу некоторых грантов. Однако Апелляционный суд посчитал, что Ройс Ламберт превысил свои полномочия.

Решение о блокировке его постановления приняли судьи Неоми Рао и Грегори Катсас. Дональд Трамп лидер назначил их в Апелляционный суд в свой первый президентский срок.

Радио остановило работу после того, как глава Белого дома подписал указ о массовом сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах. В их числе — Агентство США по глобальным медиа, которое курирует «Голос Америки».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329318/
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