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Власть

Дональд Трамп назвал «Голос Америки» катастрофой и призвал его уничтожить

Дональд Трамп назвал «Голос Америки» «левой катастрофой» и призвал его уничтожить. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, призывая республиканцев не голосовать за финансирование радиокомпании.

«Почему республиканцу должно хотеться, чтобы продолжал существовать «рупор демократов» — Голос Америки? Это левый катастрофический проект, ни один республиканец не должен голосовать за его сохранение. Убейте его!» — написал президент США.

Ранее глава Белого дома также призвал CNN «выгнать как собаку» журналистку Наташу Бертран за «фейковые новости» о разрушениях на ядерных объектах Ирана после ударов США.

«Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать как собаку. Она солгала в статьях о ядерных объектах, пытаясь выставить в плохом свете наших патриотичных пилотов, хотя на самом деле они проделали отличную работу и попали в «яблочко». Именно такие люди, как она, разрушили репутацию некогда великой сети», — написал он в другом посте в Truth Social.

В CNN уже отметили, что не намерены увольнять журналистку и считают ее материал написанным по всем профессиональным стандартам.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Голос Америки» и некоторые другие СМИ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334204/
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