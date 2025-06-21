USAGM сокращает число сотрудников «Голоса Америки» до минимума

Управляющее «Голосом Америки» Агентство по глобальным медиа США (USAGM) сообщило, что разослало уведомления об увольнении еще 639 сотрудникам, что означает сокращение персонала на 85 процентов с марта, это фактически конец вещательной сети. Об этом сообщает Reuters.

Старший советник USAGM Кари Лейк заявила, что в рамках реализации политики президента Дональда Трампа по сокращению численности персонала в агентстве до установленного законом минимума ликвидировано 1 тысяча 400 должностей.

«Уведомления о сокращении штата отправлены 639 сотрудникам USAGM и «Голоса Америки» в рамках давно назревшей меры по ликвидации раздутого, неподотчетного бюрократического аппарата», — сказала она в своем заявлении.

Кари Лейк отметила, что теперь в USAGM будет работать почти минимальное число сотрудников, установленное законом, — 81 человек. Всего в агентстве, «Голосе Америки» и Управлении вещания на Кубу (OCB) останется 250 работников. При этом, по ее словам, никто из 33 сотрудников OCB не уволен.

Как полагает Reuters, эта волна сокращений, вероятно, означает конец вещательной сети «Голос Америки», которая основана в 1942 году, работала почти на 50 языках и охватывала 360 миллионов человек в неделю.