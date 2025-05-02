Ремонт дорог в Бишкеке: закрывается еще один участок улицы Шабдана Баатыра

В связи с ремонтом дорог в Бишкеке закрывается еще один участок улицы Шабдана Баатыра. Об этом сообщили в мэрии города.

Уточняется, что для движения транспорта закрывается участок улицы Шабдана Баатыра от улицы Достоевского до улицы Курманжан Датки с северной стороны дороги.

Движение организовано по южной стороне в обоих направлениях.

Напомним, после завершения ремонтных работ открыты для движения транспорта улица Медерова от улицы 7 Апреля до улицы Юнусалиева, также бульвар Молодой Гвардии от улицы Боконбаева до проспекта Чуй.

Во избежание дорожных заторов муниципалитет рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.