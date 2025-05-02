15:35
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

Ремонт дорог в Бишкеке: закрывается еще один участок улицы Шабдана Баатыра

В связи с ремонтом дорог в Бишкеке закрывается еще один участок улицы Шабдана Баатыра. Об этом сообщили в мэрии города.

Уточняется, что для движения транспорта закрывается участок улицы Шабдана Баатыра от улицы Достоевского до улицы Курманжан Датки с северной стороны дороги.

Движение организовано по южной стороне в обоих направлениях.

Напомним, после завершения ремонтных работ открыты для движения транспорта улица Медерова от улицы 7 Апреля до улицы Юнусалиева, также бульвар Молодой Гвардии от улицы Боконбаева до проспекта Чуй.

Во избежание дорожных заторов муниципалитет рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328124/
просмотров: 462
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дорог в Бишкеке. Люди ждут транспорт на проезжей части
Ремонт дорог. В Бишкеке сегодня закрывают участок бульвара Молодой Гвардии
Внимание! В Бишкеке на ремонт закрывается еще один участок улицы Медерова
Мэрия ответила на жалобы граждан на дорогу к Ореховой роще
Дорогу в микрорайоне «Тунгуч» заново отремонтируют. Стройкомпания вернет деньги
С 1 апреля закрывают для проезда еще один участок бульвара Молодой Гвардии
Ремонт дорог в Бишкеке. Улицы будут закрывать поэтапно
Мэр столицы рассказал президенту о ремонте дорог в Бишкеке и других проектах
В Бишкеке с 25 марта закроют несколько улиц на реконструкцию
Кто будет ремонтировать дороги в Бишкеке? Кабмин определил подрядчиков
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Майские праздники. Где можно отдохнуть за&nbsp;пределами Бишкека и&nbsp;сколько это стоит Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
2 мая, пятница
15:17
В Кыргызстане прекратила работу радиостанция «Марал» В Кыргызстане прекратила работу радиостанция «Марал»
15:11
Казахстан и Узбекистан лидируют в экспорте лекарственного сырья в Китай
14:41
Ремонт дорог в Бишкеке: закрывается еще один участок улицы Шабдана Баатыра
14:36
Паровоз-аттракцион сбил парня в Бишкеке: начата доследственная проверка
14:27
80-летие Победы. Курсантам военного лицея показали фильм «Материнское поле»