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Общество

Сотрудники аппарата омбудсмена не могут зафиксировать побои пострадавшего

На заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике депутат Эльдар Абакиров спросил акыйкатчи Джамилю Джаманбаеву о том, была ли проверка после двух последних случаев, когда в учреждениях ГСИН умирали заключенные.

Джамиля Джаманбаева ответила, что аппарат омбудсмена проверяет не только информацию с поступивших заявлений, но и информацию, опубликованную в средствах массовой информации.

Однако она отметила, что есть противоречия между Законом «Об омбудсмене» и Уголовно-исполнительным кодексом. И если сотрудники акыйкатчи посещают закрытые учреждения, то кодексом сотрудникам аппарата омбудсмена запрещается делать фото-, видеофиксацию.

«Простой пример. Недавно мы ездили проверять информацию о пытках и не смогли по приезде зафиксировать гематомы на руках человека», — пояснила Джамиля Джаманбаева.

Депутат отметил, что по этим фактам нужно найти виновных и наказать.

«В чем бы человек не был виновен, неправильно, что он умирает в государственной тюрьме», — сказал Эльдар Абакиров.

Добавим, Жогорку Кенешем рассматривается законопроект, которым предлагается расширить полномочия омбудсмена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327607/
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