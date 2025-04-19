В Кыргызстане установлены новые правила для иностранных автомобилей

Кабинет министров утвердил порядок въезда, выезда и эксплуатации иностранных авто на территории Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По ее данным, постановление, подписанное 17 апреля 2025 года, вступит в силу с 3 мая.

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Новый порядок включает следующие ключевые моменты:

Оформление иностранных машин, перемещаемых через госграницу на КПП, будет проводиться через специальный механизм.

Определен порядок информационного взаимодействия между уполномоченными государственными органами.

Установлены требования к эксплуатации иностранных автотранспортных средств на территории КР.

Введение порядка позволит обеспечить надлежащий учет и контроль въезда (ввоза), выезда (вывоза) иностранных авто, включая контроль за сроками их пребывания в стране.

Принятие порядка направлено на предотвращение незаконного ввоза транспортных средств с иностранными номерами.

В Минэкономики отметили, что эти изменения способствуют повышению прозрачности, упрощению административных процедур и обеспечению соблюдения законодательства в сфере эксплуатации автотранспорта.