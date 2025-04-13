14 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-12.00 — микрорайон «Аламедин-1», 8;

9.00-18.00 — отрезок улицы Курманджан Датки, микрорайон «Асанбай», 2-4, 8, 8/3, 9-11, отрезки улиц Матросова, Карасаева;

9.30-15.00 — отрезки улиц Фирсова, Элебесова, Бакинской, переулки Памирский, Новостроевский, Енисейский, Аральский, Гульчинский, Сулюктинский, Карагачевый;

9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Турусбекова, Сагынбая манасчи, Аэропортинской, Руставели, Ажибека Баатыра, проспекта Манаса, жилмассив «Тынчтык», проспект Айтматова, 16, отрезки улиц Фучика, Кронштадской, село Нижняя Ала-Арча (переулок Средний, улицы Средняя, Панфилова);

9.00-16.00 — отрезки улиц Андижанской, Адырской, Наманганской, Чон-Курганской, контур 9020, Рабочая, переулки Коллекторный, Гончарный;

9.00-12.00 — отрезки переулков Ижевского, Кызыл-Кийского, улиц Тулебердиева, Боталиева, Можайской, Фере;

12.45-17.00 — отрезки переулка Пензенский, улиц Боталиева, Ганди.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Добо, Байтик (улица Береговая, жилмассив «Байтик»), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Школьная, Юбилейная, Восточная, контур 578, 569, 554 переулки Больничный, Почтовый, Клубный, Октябрьская), Виноградное (улица Спортивная), Аламедин (улица Алма-Атинская, Иваницина, Заречная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Федоровка (улица Ленина), Петропавловка (улица Советская);

9.00-16.30 — город Кара-Балта (квартал «Западный», 4-7), село Суусамыр;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Бухара (улица Давиденко), Орто-Арык (улица Токтогула), Эркин-Сай (улица Джуматаева);

Кеминский РЭС

9.00-13.00 — село Тегирменти (улицы Сулайман, Солтоноев, Алыке, Тейит);

9.00-17.00 — села Кашкелен (улицы Эгимбаева, Токтогула, Сматова), Жаны-Алыш (улица Абдысатар);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Фрунзе), Садовое (улицы Степная, Кузнечная, Дзержинского, Советская, Фрунзе, МТС), Беловодское (улицы Кирова, вниз БЧК, Восточная, Звездная, Урожайная, Прогресс, Шопокова), Маловодное (кошары);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Белинская, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Ала-Арчинская, Алма-Атинская, 27-го Партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Степная, 60 лет Киргизии, Краснодарская, Фрунзе, переулки Ленина, Советский);

9.30-17.00 — село Майское (улицы Найденова, Первомайская);

12.00-17.00 — села Степное (улицы Южная, Новое, МТФ-2);

9.00-12.00 — село Жаны-Жер (улица Лесхоз);

11.00-16.00 — село Манас (улицы Школьная, Черемушки, Заводская, Средняя, Школьная, Дружбы);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Эпкин (улицы Молодежная, Юрьевская), Ивановка (улицы Токмакская, Луговая, Лермонтова, Береговая, Пролетарская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Мичурина, Островная, Лиманова, Абая, Ленина, 356, Винсовхоз, новостройки, дачи «Ветеран», «Строитель», улицы Гагарина, Татарская, Казахстанская, Пролетарская, Пушкина, Фучика, Масанчина, Ровнягина, Дунларова), Прогресс (улицы Ленина, Советская, Достук), Алчалу (улица Станбекова);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Строительная, Мичурина, Заречная, Кирпичная, Садовая, Чкалова), Люксембург (улицы Ленина, Джальминская, Западная);

9.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Орджаникидзе, Джакыпова, Ванахуна, Ленинградская, Чкалова, Полевая, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, авиабаза);

на два часа в течение дня – село Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Советская, Горького, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Московская, Маяковского).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область