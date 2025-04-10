19:20
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Общество

11 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-12.00 — 11-й микрорайон, 9;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Богачы, Босого, Молдокулова, Сайма-Таш, Кок-Жар);
  • 9.00-18.00 — улица Семашко, 5, 7, 9;
  • 9.30-14.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Виноградная, Горького, Исакеева, Валиханова, Субан-Ата, Иссык-Кол, Сон-Кол, Отмок-Ашуу, Кереге-Таш, Кара-Жыгач, Кемин, Кадыр-Аке, Кожояр, Тенир-Тоо);
  • 14.30-16.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Субан-Ата, Льва Толстого, Аул, Кара-Жыгач);
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Ахунбаева, Куйукова, Садыбакасова), «Тынчтык», отрезки улиц Шевченко, Токтогула, Манасчи Сагынбая, Туюкской, Леваневского, Гагарина, жилмассив «Ынтымак», отрезки улиц Ганди, БЧК, Республиканской, Кулиева, улица Баялинова, 168, 170, 180а, 182;
  • 9.00-16.00 — село Мраморное (улица Ак-Чий), отрезки улиц Дубосековской, Бухарской, Сары-Челекской;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Власова, Очаковской, 9 Января, переулок Барбинский;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Чуй-41, Чуй-45.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джал (улицы 40 лет Киргизии, Проектируемая), Васильевка (улицы Верхняя, Солто-Ата, Коммунарская), Аламедин (улицы Набережная, Иваницына, Алма-Атинская), Арашан (улицы Молдобекова, Проектируемая, Новопокровка), Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Фрунзе), Ленинское (улица Набережная);

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.00 — село Сосновка (улица Фрунзе), город Кара-Балта (улицы Чайкиной, Суворова, Лермонтова, Первомайская, Космическая), село Петропавловка (улицы Ленина, Пограничная);
  • 9.00-15.30 — село Суусамыр;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — Орловка (улицы Московская, Веселая, Свердлова, Некрасова, Ленина, Степная, Арычная, Победы, Суворова), село Кашкелен (улицы Токтогула, Сматова, Эгимбаева);
  • 9.00-16.00 — село Шабдан (улицы Эшимкана, Кумонова, Даниярова);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Киргшелк (улицы Садовая, Победы, Мичурина, Герцена, Дзержинского, Джергентальская), Люксембург (улица Комсомольская), город Кант (улицы Горького, Абдраимова, Панфилова);
  • 9.00-12.00 — село Новопокровка (улица Кирпичная), СТФ;

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Папанза, Новостройка), Беловодское (улица Кирова), Ак-Суу (улицы Крупской, Маркса, Панфилова, Огородная, Ломоносова, Ленинградская, переулок Железнодорожный, улицы Набережная, Вокзальная, Карпова, Красова, Кольцова, Ленинская, Буденного, Рабочая, Пионерская, переулки Дружбы, Щорса), Сретенка (клуб, радиоузел, больница), Беш-Терек;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Линейная, Келечек), 1 Мая (улицы Джаштык, Малобек, Сырдыбай), Первомайское (улица Тимирязева);
  • 9.30-17.00 — поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), село Джаны-Джер (улицы 8-й Распред, 9-й Распред, МТФ-2А, Акжар, Молодая Гвардия, Лесхоз);
  • 11.00-14.00 — село Манас (улицы Школьная, Черемушки, Заводская, Средняя, Дружбы);
  • 9.00-18.00 — село Студенческое (улица Беговая);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Жаштык, Манаса, Проектируемая);
  • 10.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Фрунзе, Северная, Корсаковых, Димитрова, Пушкина, Усупбаева, Токтогула, Ала-Арчинская, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Пишпек, Молодежная, Учительская, Луговая, Ворошилова, Деповская, Советская, Южная, Пограничная, Западная, Степная, Крупской, Садовая, Комсомольская, Лавровых, Громовой, Бейшеналиевой, Свердлова, Школьная);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.30 — села Кум-Арык, Ровное (кошары);
  • 6.00-17.00 — село Эфиронос (улицы Кирова, Западная);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Эпкин (улицы Молодежная, Юрьевская), Ивановка (улицы Кирова, Ильина, Почтовая, Пионерская, Пролетарская, Луговая, Береговая);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Алчалу (улицы Осмон-Ибраимова, Кыдыкова), город Токмак (улицы Жантаева, Ломоносова, Веселая, Родниковая, Нижне-Луговая, Ленина, Охотничья, Куйбышева, Горького, Саадаева, Верхне-Луговая, Набережная, Фурманова, Дубовицкого, Ленина, 352).
3
Нарынская область
  • 9.00-17.00 — Нарын (улицы Рудаки, Шералиева, Арал), западная часть села Ак-Тал;
  • 10.00-17.00 — села Жан-Булак, Эчки-Баши;
  • 9.30-17.00 — село Куртка.
4
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — села Жолголот, Черик, Бору-Баш, Богатыровка, Кытай, Липенка, Кой-Сары, Ичке-Булун, Барскоон, Михайловка, Тепке, Боконбаево.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325427/
просмотров: 5783
Версия для печати
Материалы по теме
10 апреля: где в Бишкеке отключат свет
9 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
7 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
6 апреля: где в Бишкеке отключат свет
5 апреля: где в Бишкеке отключат свет
4 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на&nbsp;никабы Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
Экологи заявляют об&nbsp;уничтожении в&nbsp;КР краснокнижного растения&nbsp;&mdash; юноны орхидной Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного растения — юноны орхидной
Благодаря студенту из&nbsp;Кыргызстана игра Minecraft теперь на&nbsp;кыргызском языке! Благодаря студенту из Кыргызстана игра Minecraft теперь на кыргызском языке!
Бизнес
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья
10 апреля, четверг
19:15
Заморозка пошлин увеличила состояние самых богатых людей мира на $304 миллиарда Заморозка пошлин увеличила состояние самых богатых люде...
19:01
Кто такая Айжан Чаначева — участница «Мисс Мира — 2025» от Кыргызстана
18:40
Проникли в дом и пытали. В разбое подозревают военных и членов ОПГ
18:30
11 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:29
В ущелье Кегети срубили деревья. Минприроды проверит