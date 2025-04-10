11 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-12.00 — 11-й микрорайон, 9;

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Богачы, Босого, Молдокулова, Сайма-Таш, Кок-Жар);

9.00-18.00 — улица Семашко, 5, 7, 9;

9.30-14.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Виноградная, Горького, Исакеева, Валиханова, Субан-Ата, Иссык-Кол, Сон-Кол, Отмок-Ашуу, Кереге-Таш, Кара-Жыгач, Кемин, Кадыр-Аке, Кожояр, Тенир-Тоо);

14.30-16.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Субан-Ата, Льва Толстого, Аул, Кара-Жыгач);

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Ахунбаева, Куйукова, Садыбакасова), «Тынчтык», отрезки улиц Шевченко, Токтогула, Манасчи Сагынбая, Туюкской, Леваневского, Гагарина, жилмассив «Ынтымак», отрезки улиц Ганди, БЧК, Республиканской, Кулиева, улица Баялинова, 168, 170, 180а, 182;

9.00-16.00 — село Мраморное (улица Ак-Чий), отрезки улиц Дубосековской, Бухарской, Сары-Челекской;

9.00-13.00 — отрезки улиц Власова, Очаковской, 9 Января, переулок Барбинский;

13.00-17.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Чуй-41, Чуй-45.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Джал (улицы 40 лет Киргизии, Проектируемая), Васильевка (улицы Верхняя, Солто-Ата, Коммунарская), Аламедин (улицы Набережная, Иваницына, Алма-Атинская), Арашан (улицы Молдобекова, Проектируемая, Новопокровка), Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Фрунзе), Ленинское (улица Набережная);

Жайылский РЭС

9.00-16.00 — село Сосновка (улица Фрунзе), город Кара-Балта (улицы Чайкиной, Суворова, Лермонтова, Первомайская, Космическая), село Петропавловка (улицы Ленина, Пограничная);

9.00-15.30 — село Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — Орловка (улицы Московская, Веселая, Свердлова, Некрасова, Ленина, Степная, Арычная, Победы, Суворова), село Кашкелен (улицы Токтогула, Сматова, Эгимбаева);

9.00-16.00 — село Шабдан (улицы Эшимкана, Кумонова, Даниярова);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Киргшелк (улицы Садовая, Победы, Мичурина, Герцена, Дзержинского, Джергентальская), Люксембург (улица Комсомольская), город Кант (улицы Горького, Абдраимова, Панфилова);

9.00-12.00 — село Новопокровка (улица Кирпичная), СТФ;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Папанза, Новостройка), Беловодское (улица Кирова), Ак-Суу (улицы Крупской, Маркса, Панфилова, Огородная, Ломоносова, Ленинградская, переулок Железнодорожный, улицы Набережная, Вокзальная, Карпова, Красова, Кольцова, Ленинская, Буденного, Рабочая, Пионерская, переулки Дружбы, Щорса), Сретенка (клуб, радиоузел, больница), Беш-Терек;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Линейная, Келечек), 1 Мая (улицы Джаштык, Малобек, Сырдыбай), Первомайское (улица Тимирязева);

9.30-17.00 — поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), село Джаны-Джер (улицы 8-й Распред, 9-й Распред, МТФ-2А, Акжар, Молодая Гвардия, Лесхоз);

11.00-14.00 — село Манас (улицы Школьная, Черемушки, Заводская, Средняя, Дружбы);

9.00-18.00 — село Студенческое (улица Беговая);

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Жаштык, Манаса, Проектируемая);

10.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Фрунзе, Северная, Корсаковых, Димитрова, Пушкина, Усупбаева, Токтогула, Ала-Арчинская, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Пишпек, Молодежная, Учительская, Луговая, Ворошилова, Деповская, Советская, Южная, Пограничная, Западная, Степная, Крупской, Садовая, Комсомольская, Лавровых, Громовой, Бейшеналиевой, Свердлова, Школьная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.30 — села Кум-Арык, Ровное (кошары);

6.00-17.00 — село Эфиронос (улицы Кирова, Западная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Эпкин (улицы Молодежная, Юрьевская), Ивановка (улицы Кирова, Ильина, Почтовая, Пионерская, Пролетарская, Луговая, Береговая);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Алчалу (улицы Осмон-Ибраимова, Кыдыкова), город Токмак (улицы Жантаева, Ломоносова, Веселая, Родниковая, Нижне-Луговая, Ленина, Охотничья, Куйбышева, Горького, Саадаева, Верхне-Луговая, Набережная, Фурманова, Дубовицкого, Ленина, 352).

3 Нарынская область Нарынская область

9.00-17.00 — Нарын (улицы Рудаки, Шералиева, Арал), западная часть села Ак-Тал;

10.00-17.00 — села Жан-Булак, Эчки-Баши;

9.30-17.00 — село Куртка.

4 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область