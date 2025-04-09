Контейнеры для еды. Назван самый опасный вид пластика

Перерабатываемый пластик очень легко отличить от неперерабатываемого даже обывателю. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила экоактивист Марина Мавлянова.

По ее словам, существует семь основных видов пластика, который используется в нумерации маркировки.

Маркировочные символы могут располагаться на этикетке или на самом изделии. Переверните вашу пластиковую посуду, бутылку, контейнер — что угодно, и вы увидите на его днище изображение треугольника из толстых стрелок, в котором располагается определенная цифра — от 1 до 7.

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«Если вы заинтересованы в том, чтобы сократить пластиковые отходы как потребитель, выбирайте те виды, которые можно переработать: 1, 2 и 3. Самый простой вид — питьевые бутылки для напитков, все они изготовлены из пластика, промаркированного цифрой 1. Этот пластик прекрасно перерабатывается даже в Кыргызстане. Цифра два, как правило встречается, на упаковках бытовой химии и различных предметов, используемых для детей (присыпки, шампуни, косметика, средства для мытья посуды и так далее)», — пояснила Марина Мавлянова.

Она подчеркнула, что самым опасным является седьмой вид: «Для потребителя эту маркировку можно перевести так: «Мы сами не знаем, из чего сделана эта посудина». Маркировка 7 объединяет все виды пластика. Если производитель смешивает разные виды пластика, то ставит семерку и этот вид не перерабатывается. Еще очень опасным и широко у нас используемым является пластик под цифрой 5 и 6».

Это, как правило, посуда, которая используется при доставке еды.

«Если вы заказывали суши или роллы, то видели, что их привозят в мягкой темной упаковке. Это шестой пластик, который не просто не перерабатывается, но еще и при горении выделяет огромное количество ядовитых веществ в воздух. Поэтому, если вы заинтересованы в сокращении пластикового следа на земле, просто выбирайте тот, который перерабатывается, в том числе и в Иссык-Кульской области», — отметила Марина Мавлянова.

Напомним, за нарушение запретов и ограничений на оборот и использование пластиковых пакетов на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области начнут штрафовать. Санкции приняты с 1 марта 2025 года.

Запрет пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий на территории всей республики будет введен с 1 января 2027 года.