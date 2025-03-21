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Общество

В Кок-Жаре пытались возвести самовольно построенные дома — их снесли

На территории муниципального территориального управления Кок-Жар были выявлены факты самовольного строительства на земельных участках сельскохозяйственного назначения без архитектурного проекта и соответствующих правоустанавливающих документов. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Уточняется, что с владельцами сельхозугодий были проведены разъяснительные работы, указано о недопущении дальнейшего незаконного строительства на пашне. Чиновники также выдали более 200 предупреждений.

Однако, несмотря на уведомления, самовольное строительство продолжилось. Были проведены работы по сносу незаконных построек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323567/
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