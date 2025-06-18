В Нарыне начался демонтаж незаконных и самовольных построек. По данным мэрии города, муниципальная служба управления имуществом Нарына приступила к сносу самовольно установленных заборов и строений.

Фото пресс-службы мэрии Нарына

Отмечается, что меры приняты для наведения порядка и устранения нарушений градостроительных норм.

Владельцам незаконных объектов направлены уведомления с требованием освободить занятые участки, привести территорию в порядок и освободить ее от ограждений.

Ранее местным жителям выдали 400 предписаний о демонтаже незаконных построек.