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Общество

В Нарыне начался демонтаж незаконных и самовольных построек

В Нарыне начался демонтаж незаконных и самовольных построек. По данным мэрии города, муниципальная служба управления имуществом Нарына приступила к сносу самовольно установленных заборов и строений.

пресс-службы мэрии Нарына
Фото пресс-службы мэрии Нарына

Отмечается, что меры приняты для наведения порядка и устранения нарушений градостроительных норм.

Владельцам незаконных объектов направлены уведомления с требованием освободить занятые участки, привести территорию в порядок и освободить ее от ограждений.

Ранее местным жителям выдали 400 предписаний о демонтаже незаконных построек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333171/
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