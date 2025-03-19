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Общество

Нооруз-2025. Какие мероприятия пройдут в городе 20-21 марта (список)

Фото Sputnik Кыргызстан. Празднование Нооруза в Бишкеке
В четырех районах столицы пройдут праздничные мероприятия с организацией угощения национального блюда «Сүмөлөк», концертной программы и национальных спортивных игр в честь праздника Нооруз. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
 
В Первомайском районе 20 марта:
  • в жилмассиве «Хабитат»;
  • в МТУ Маевка и Пригородный.
В Первомайском районе 21 марта:
  • В Молодежном парке;
  • в жилмассиве «Кут».
В Ленинском районе 21 марта:
  • в центре отдыха «Чуко»;
  • в парке «Люкс»;
  • в доме культуры «Чон-Арык»;
  • в Киргизии-2;
  • по адресам: улице Джунусалиева, 40, 40а, улице Айни, 31, улице Ахунбаева, 202, 204, улице Жаманбаева, 36;
  • в микрорайоне «Джал-23»;
  • домах № 11, 12, 14, 16,
  • улице Тимирязева, 12;
  • вблизи торгового центра «Азия-Молл».
В Свердловском районе 20 марта:
  • на территориях МТУ № 17;
  • на спортивной площадке СШ № 11;
  • МТУ №19 в жилмассиве «Учкун»;
  • МТУ «Аламедин»;
  • МТУ № 21;
  • на территории СШ № 21 в жилмассиве «Эне-Сай».
В Свердловском районе 21 марта:
  • на аллее Арбат в микрорайоне «Восток-5» для всех желающих будут организованы бесплатные мастер-классы по войлоковалянию, чий-токуу, гончарное мастерство и по другим видам национального рукоделия. Также будут организованы выставка мольбертов и комуза.
  • в МТУ № 18, 19, 21;
  • МТУ Лебединовка;
  • МТУ Нижняя Ала-Арча.
В Октябрьском районе 21 марта:
  • в парке «Ынтымак» с установкой юрты и организацией угощений, национальных спортивных состязаний и мастер-классами. Состоится большой концерт с участием Центров детского творчества «Шайыр Балалык», NARK ART HOUSE и звезд кыргызской эстрады;
  • в МТУ Кок-Жар в честь праздника пройдут народные гуляния с организацией спортивных игр для детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323255/
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