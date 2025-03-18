На ТЭЦ-2 Бишкека начали строить парогазовую установку

На ТЭЦ-2 Бишкека мэр Айбек Джунушалиев встретился с представителями ОАО Orta Asya Investment Holding. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, стороны обсудили планируемые работы в рамках проекта по строительству новой парогазовой установки на ТЭЦ-2.

«Айбек Джунушалиев поручил работы по реализации проекта проводить в рамках действующего законодательства. Затем под его председательством состоялось плановое совещание по реализации инвестиционных проектов по линии ТЭЦ столицы, ТЭЦ-2 и «Бишкексельмаша», — говорится в сообщении.

Заместитель градоначальника Талайбек Байгазиев рассказал, что отопительный сезон прошел успешно, с обеспечением стабильной работы всех систем. По словам Айбека Джунушалиева, удалось сохранить резерв мощности, что обеспечило бесперебойную работу ТЭЦ Бишкека.

«Начата реализация крупных инвестиционных проектов по строительству новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 и газопоршневой установки теплотехнического оборудования на котельной «Бишкексельмаш», — добавили в мэрии.

Напомним, в сентябре прошлого года столичный муниципалитет подписал инвестиционное соглашение с ОАО Orta Asya Investment Holding по линии топливно-энергетического комплекса. Целью проекта являются строительство и эксплуатация электростанции комбинированного цикла мощностью более 250 мегаватт на ТЭЦ-2 Бишкека. Сумма инвестиционного соглашения составляет $300 миллионов.