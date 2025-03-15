На горячую линию 112 в сутки поступает около 13 тысяч звонков. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник единой государственной дежурно-диспетчерской службы Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Кубаныч Темирбек уулу.
По его словам, служба 112 открылась в республике в 2014 году. За это время диспетчеры приняли более 20 миллионов звонков, связанных не только с различными экстренными ситуациями, но даже с пробками на дорогах и другими поводами.
Кубаныч Темирбек уулу отметил, что все желающие могут скачать приложение «112 Кыргызстан», обновленное в 2024-м. В нем три модуля. Основной — «Сообщить о чрезвычайной ситуации», в котором пользователь может передать информацию о типе и месте происшествия, загрузить фотографии. Второй модуль — справочник о первой медицинской помощи при различных ситуациях (утопление, несчастный случай, кровотечение, термический ожог, поражение электрическим током и другое). Третий модуль — «Срочные оповещения», где публикуют штормовые предупреждения о сходе лавин, погоде на горных перевалах и так далее.
«Приложение круглосуточно просматривается нашими специалистами. Каждое сообщение попадает на наше табло и высвечивается. Оперативные дежурные реагируют и отправляют на место происшествия экстренные службы», — сказал начальник единой государственной дежурно-диспетчерской службы.