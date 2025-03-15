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Общество

На горячую линию 112 в сутки поступает около 13 тысяч звонков

На горячую линию 112 в сутки поступает около 13 тысяч звонков. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник единой государственной дежурно-диспетчерской службы Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Кубаныч Темирбек уулу.

По его словам, служба 112 открылась в республике в 2014 году. За это время диспетчеры приняли более 20 миллионов звонков, связанных не только с различными экстренными ситуациями, но даже с пробками на дорогах и другими поводами.

Если есть необходимость при поступлении вызова на 112, диспетчеры могут одновременно отправить на место происшествия все экстренные службы (101, 102, 103).

Кубаныч Темирбек уулу отметил, что все желающие могут скачать приложение «112 Кыргызстан», обновленное в 2024-м. В нем три модуля. Основной — «Сообщить о чрезвычайной ситуации», в котором пользователь может передать информацию о типе и месте происшествия, загрузить фотографии. Второй модуль — справочник о первой медицинской помощи при различных ситуациях (утопление, несчастный случай, кровотечение, термический ожог, поражение электрическим током и другое). Третий модуль — «Срочные оповещения», где публикуют штормовые предупреждения о сходе лавин, погоде на горных перевалах и так далее.

«Приложение круглосуточно просматривается нашими специалистами. Каждое сообщение попадает на наше табло и высвечивается. Оперативные дежурные реагируют и отправляют на место происшествия экстренные службы», — сказал начальник единой государственной дежурно-диспетчерской службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322917/
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