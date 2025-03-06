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Общество

Кыргызстан и еще пять стран осудили попытки героизировать нацистов

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан в совместном заявлении на 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве осудили попытки героизировать нацистов накануне 80-летия окончания Второй мировой войны, ставшей самой кровопролитной в истории человечества.

«Считаем категорически недопустимым стремление героизировать нацистов и их приспешников, — говорится в тексте заявления, зачитанном представителем российской делегации Евгением Устиновым. — Напоминаем, что деяния главных нацистских преступников, несущих всю полноту ответственности за развязывание и ведение Второй мировой войны, признаны преступными приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. В нем подтверждены факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения. Все эти чудовищные преступления должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза».

Страны также назвали «аморальными и кощунственными по отношению к памяти десятков миллионов павших за освобождение мира от ужасов национал-социализма» любые попытки возложить равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз и нацистскую Германию.

«Наш священный долг — сохранить правду об общей Победе над нацизмом, не допустить рецидивов идеологии ненависти, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве и других бесчеловечных деяний», — говорится в совместном заявлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321896/
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