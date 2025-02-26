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Общество

Утечка персональных данных столичных педагогов. Комментарий мэрии Бишкека

Пресс-служба муниципалитета прокомментировала информацию об утечке данных бывшего учителя столичной школы, заявив, что ссылка на документ с персональными сведениями педагогов не относится к официальному ресурсу департамента образования мэрии Бишкека.

Предположительно документ могла загрузить прежняя администрация учебного заведения несколько лет назад.

Муниципалитет проведет служебное расследование по данному вопросу, по итогам которого материалы будут переданы в соответствующие органы для дачи правовой оценки.

Сообщается, что мэрия не распространяет информацию, касающуюся личных данных педагогов. Все материалы о деятельности департамента публикуются на официальном сайте муниципалитета.

С руководством общеобразовательных учреждений проводят регулярные разъяснительные работы о недопустимости ведения отдельных веб-сайтов. Все имеющиеся официальные сайты школ находятся под контролем муниципального предприятия «Центр цифровых технологий».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321204/
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