Утечка персональных данных столичных педагогов. Комментарий мэрии Бишкека

Пресс-служба муниципалитета прокомментировала информацию об утечке данных бывшего учителя столичной школы, заявив, что ссылка на документ с персональными сведениями педагогов не относится к официальному ресурсу департамента образования мэрии Бишкека.

Предположительно документ могла загрузить прежняя администрация учебного заведения несколько лет назад.

Муниципалитет проведет служебное расследование по данному вопросу, по итогам которого материалы будут переданы в соответствующие органы для дачи правовой оценки.

Сообщается, что мэрия не распространяет информацию, касающуюся личных данных педагогов. Все материалы о деятельности департамента публикуются на официальном сайте муниципалитета.

С руководством общеобразовательных учреждений проводят регулярные разъяснительные работы о недопустимости ведения отдельных веб-сайтов. Все имеющиеся официальные сайты школ находятся под контролем муниципального предприятия «Центр цифровых технологий».