01:13
USD 87.45
EUR 91.56
RUB 1.00
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 февраля дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +3 градуса.

Памятные даты

Всемирный день неторопливости

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они — весьма активный и эмоциональный народ — впервые отметили День неторопливости в 2007 году с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент.

Подписан Договор о Таможенном союзе Евразийского экономического союза

В 1999 году Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и едином экономическом пространстве. Документ без конкретизации сроков реализации предполагал отмену таможенного контроля на внутренних границах, формирование общего рынка товаров, услуг, труда и капитала, унификацию национального законодательства, проведение общей экономической, а также согласованной социальной и научно-технологической политики.

Страны — участницы Таможенного союза: Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321026/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Когда в&nbsp;Бишкеке похолодает, сообщили синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 февраля Когда в Бишкеке похолодает, сообщили синоптики. Прогноз погоды на 24-26 февраля
Ребенка обижают в&nbsp;школе или есть вопросы об&nbsp;учебе? Куда в&nbsp;этих случаях звонить Ребенка обижают в школе или есть вопросы об учебе? Куда в этих случаях звонить
Бизнес
Регистрация ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; без очередей и&nbsp;лишних шагов Регистрация ИП онлайн с MBusiness — без очередей и лишних шагов
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; объявили победителей второго этапа совместной акции MegaPay и «Элкарт» объявили победителей второго этапа совместной акции
&laquo;Твой билет на&nbsp;финал УЕФА в&nbsp;Мюнхен&raquo;: акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; «Твой билет на финал УЕФА в Мюнхен»: акция от «Элдик Банка»
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «Элдик Банка»
26 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 февраля, вторник
23:40
Xiaomi выпустит первый в истории компании ноутбук с искусственным интеллектом
23:23
В городе Ош задержаны женщины за контрабанду лекарств в Узбекистан
23:01
В России находится около 800 тысяч несовершеннолетних детей мигрантов — МВД РФ
22:36
Борцовская лига Поддубного. Кыргызстанец Акжол Махмудов победил француза
22:33
В Африке мужчина без пениса просидел в тюрьме строгого режима за изнасилование