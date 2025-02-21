Экс-главу Федерации футбола Испании приговорили к штрафу за поцелуй спортсменки

Бывшего главу Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса приговорили к штрафу за поцелуй футболистки. Его обвиняли в сексуализированном насилии. Прокуроры запрашивали для Рубиалеса тюремный срок 2,5 года. Об этом сообщает Tribuna Valladolid.

Фото из архива. Бывшего главу Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса приговорили к штрафу за поцелуй футболистки

Луису Рубиалесу также запретили в течение года общаться с пострадавшей Дженнифер Эрмосо и приближаться к ней ближе, чем на 200 метров.

Уточняется, что Национальная судебная коллегия Испании приговорила бывшего главу Королевской федерации футбола страны (RFEF) Луиса Рубиалеса к штрафу в размере около 10,8 тысячи евро за поцелуй без согласия футболистки испанской сборной Дженнифер Эрмосо.

Напомним, скандал случился после того, как он поцеловал игрока сборной Испании Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения последнего чемпионата мира, прошедшего в августе 2024 года в Сиднее (Австралия).

Суд счел Луиса Рубиалеса невиновным в последующем принуждении футболистки к тому, чтобы замять дело.